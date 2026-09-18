Yucatán registra caída en ocupación hotelera durante el verano; baja a 46.7%

Yucatán tuvo en pleno verano una ocupación hotelera de 46.7%, una caída de 8.3 puntos porcentuales frente a julio del 2025, pese al movimiento vacacional y a la presencia de visitantes nacionales y locales en los principales destinos del estado.

El dato coloca a la entidad por debajo del nivel alcanzado un año antes, cuando la ocupación rondó en 55%.

Mérida registró el porcentaje más alto entre los destinos reportados, con 49.2%, seguida por Valladolid, con 41.2%, e Izamal, con 32.8%.

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La Secretaría de Fomento Turístico también reportó porcentajes de 31.8% para la zona de Chichén Itzá y 23.8% para Uxmal. Antes de cierre conviene precisar que estas cifras corresponden a establecimientos de hospedaje ubicados en esas zonas turísticas, no a las zonas arqueológicas en sí.

La costa yucateca, encabezada por Progreso, también concentró parte importante del flujo vacacional.

Uno de los datos que distingue el periodo es la presencia de los propios yucatecos entre los principales mercados nacionales que se hospedaron dentro del estado.

De acuerdo con Sefotur, los visitantes nacionales procedieron principalmente de Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Campeche, Yucatán y Tabasco.

Viajes internos

Yucatán ocupó el noveno lugar entre las entidades de origen, lo que refleja viajes internos hacia municipios, zonas arqueológicas y destinos de playa.

El titular de Sefotur, Darío Flota Ocampo, atribuyó parte de ese comportamiento a la campaña Conociendo Yucatán, que busca incentivar a los residentes del estado a visitar otros municipios y atractivos locales. Sin embargo, con la información disponible no es posible establecer qué proporción de los viajes internos fue resultado directo de esa estrategia.

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Quintana Roo ocupó el segundo lugar como mercado emisor nacional. Según Flota Ocampo, se trata de residentes quintanarroenses que se hospedan en Yucatán y no de turistas alojados en el vecino estado que realizan visitas de un solo día.

La conectividad aérea también ayuda a explicar la presencia de visitantes procedentes de Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Tabasco, entidades con rutas directas hacia Mérida.

Hospedaje, a la baja

El contraste principal del verano está en que, pese al movimiento de viajeros, menos de la mitad de las habitaciones disponibles estuvieron ocupadas en promedio durante julio.

Para medir con mayor precisión el comportamiento turístico todavía falta conocer el número total de visitantes, la estancia promedio, las tarifas y la oferta de habitaciones disponible frente al año pasado.

Sin esos datos, puede afirmarse que la ocupación hotelera cayó, pero no que el número total de turistas haya disminuido en la misma proporción.