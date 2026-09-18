PT se declara listo para la elección de 2027 en Campeche; aunque no vaya con Morena

Al no consolidarse aún la coalición en lo local con el partido Morena, Antonio Gómez Saucedo, coordinador estatal, dijo que el Partido del Trabajo está más que listo para participar en la próxima contienda electoral, ya sea solo o en coalición.

Esto, luego de que el partido “guinda”, al terminar sus asambleas, presentó a Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche. Hasta el momento, no se ha dado la reunión con el dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, para determinar si irán juntos en coalición en lo local.

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“En lo nacional ya se consolidó la coalición, en favor de nuestra compañera y presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pero en lo local hago el llamado a los que simpatizamos con la Cuarta Transformación a hacer a un lado nuestros egos, nuestros intereses personales, para consolidar el triunfo”, manifestó el líder petista.

De no lograrse la coalición del PT con Morena en Campeche, señaló que están listos para postular a sus propios candidatos.

“Hoy estamos mejor organizados, con mayor organización desde las secciones electorales, y estamos trabajando para que en todas las casillas tengamos votación, y podemos postular a una mujer como candidata a la gubernatura, comentó Gómez Saucedo.

El dirigente petista enfatizó que su partido ha tenido un crecimiento mayor incluso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual, al perder su militancia, otra derrota le costaría hasta el registro nacional.

“Desde el 2028 el PT ha consolidado sus estructuras, y con ello tenemos la capacidad de presentar candidatos en todas las posiciones. Cuando hemos ido solos, hemos presentado candidaturas y esto se refleja ante las mesas directivas de casilla. Hoy somos una mejor opción para ir sumando más personas, incluso que se han salido de Morena y que trabajan en territorio en busca de ganar alcaldías”, expresó Gómez Saucedo.

Ahora que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde para que los partidos políticos comiencen sus preparativos para presentar a sus candidatos, ya sea de manera individual o en coalición, los petistas están a la espera de que la izquierda en Campeche no vaya dividida, sino unida a las elecciones.

“Al partido que en el sexenio pasado gobernaba le ganamos en su mismo sistema; hoy, más que nunca, estamos a la espera de juntarnos con la dirigencia de Morena para definir candidatos o ir aparte”, dejó claro el líder petista.