Buque extranjero es asegurado en Progreso por presunta contaminación con hidrocarburos

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y la Novena Zona Naval, aseguró un buque portacontenedores de bandera extranjera en el Puerto de Progreso, Yucatán, debido a presuntas infracciones relacionadas con la prevención de la contaminación por hidrocarburos y la protección del medio ambiente marino.

El operativo se realizó como parte de la estrategia nacional de seguridad y contó con la participación de personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP Progreso), en coordinación con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la Aduana de Progreso, la Capitanía de Puerto Regional de Progreso y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Durante la operación, las autoridades efectuaron la detención de un buque portacontenedores de 100.8 metros de eslora, es decir, de longitud, que navegaba bajo bandera de Comoras.

De acuerdo con la Semar, la embarcación fue asegurada ante presuntas infracciones a las disposiciones establecidas para la prevención de la contaminación por hidrocarburos, así como por posibles incumplimientos de las normas internacionales en materia de protección del medio ambiente marino.

Las disposiciones involucradas corresponden a instrumentos y normas internacionales establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI) para prevenir afectaciones al ecosistema marino y regular las actividades de las embarcaciones.

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La dependencia federal señaló que el aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, mediante las cuales las instituciones participantes actuaron conforme a sus respectivos protocolos y en apego a la normatividad nacional e internacional.

El procedimiento se desarrolla con la intervención de las autoridades competentes, mientras que el buque permanece bajo las medidas correspondientes derivadas de las presuntas irregularidades detectadas en el Puerto de Progreso.