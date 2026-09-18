Omar García Harfuch anticipa detenciones tras decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este viernes 18 de septiembre que habrá personas detenidas como resultado de la investigación por el aseguramiento de cerca de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en un inmueble de San José de Iturbide, Guanajuato.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Irapuato, el funcionario explicó que las indagatorias comenzaron desde el 3 de julio de 2026, cuando las autoridades aseguraron una pipa. La información obtenida a partir de ese vehículo permitió avanzar hasta la localización del predio intervenido esta semana.

Harfuch reconoció que al momento del cateo no había personas en las instalaciones, pero afirmó que la investigación permitirá identificar a quienes estaban relacionados con las operaciones realizadas en el lugar.

“Va a haber detenidos y lo vamos a reportar aquí”, sostuvo.

¿Por qué no había personas en el predio cateado?

El titular de la SSPC atribuyó la ausencia de operadores a la magnitud del despliegue realizado por fuerzas federales y estatales.

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Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las personas vinculadas con el inmueble hubieran recibido algún aviso previo, Harfuch evitó anticipar conclusiones y señaló que esa hipótesis podrá aclararse conforme ocurran las primeras detenciones.

Autoridades estatales informaron que durante el cateo fueron asegurados aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, además de 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación. El producto presenta características de diésel, gasolina regular y premium.

FGR investigará origen, propiedad y destino del combustible

Harfuch explicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR), junto con Seguridad Física de Pemex y Pemex Logística, determinar la función que cumplían las instalaciones.

El secretario dijo que, hasta donde tenía conocimiento, el inmueble no pertenece a Pemex, aunque evitó confirmar si se trata de una propiedad privada o identificar a alguna empresa relacionada mientras continúan las investigaciones.

#MañaneraDelPueblo | El secretario de la @SSPCMexico, @OHarfuch, destacó que cada que se realiza el aseguramiento de alguna cantidad de combustible, siempre hay detenidos, sin embargo, es parte de un proceso posterior, siendo a partir de ese punto que se llevan a cabo las… pic.twitter.com/GqPdVPrTdy — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 18, 2026

También descartó atribuir por ahora el predio al Cártel de Santa Rosa de Lima o a otra organización criminal.

“Dar una información incorrecta o especular sería muy irresponsable de mi parte”, señaló.

El Gobierno de Guanajuato informó que el inmueble, los vehículos, el presunto combustible y el resto de los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá determinar la cantidad definitiva, procedencia y legalidad del producto.

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