Beca de Excelencia Yucatán 2026: conoce las fechas de registro y los requisitos para recibir el apoyo

La Beca a la Excelencia Académica, Artística y Deportiva para nivel Básico de Yucatán 2026-2027 ya tiene definidas las fechas de registro, requisitos y documentación que deberán presentar las y los estudiantes interesados en obtener este apoyo.

El programa está dirigido a estudiantes de secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, que destaquen por su desempeño académico, artístico o deportivo. La beca tendrá una vigencia de 10 meses, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuánto dinero entrega la Beca de Excelencia Yucatán 2026?

Para el ciclo escolar 2026-2027, el apoyo económico para estudiantes de secundaria será de mil pesos mensuales, durante un periodo de 10 meses, de septiembre de 2026 a junio de 2027.

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Esto representa un apoyo total de 10 mil pesos por estudiante durante el ciclo escolar, siempre que conserve la beca de acuerdo con las reglas establecidas.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

Las personas aspirantes deberán cumplir con los requisitos generales establecidos por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY):

Ser residente de Yucatán.

Ser estudiante regular del sistema escolarizado.

Estar inscrito en una institución pública o privada de nivel secundaria.

Tener entre 12 y 14 años cumplidos .

. No tener materias reprobadas.

En caso de resultar beneficiario, contar con una persona tutora autorizada que tenga una cuenta bancaria personal para recibir el apoyo.

Requisitos para la Beca de Excelencia Académica

Las y los estudiantes que busquen la modalidad académica deberán contar con un promedio mínimo general de 9.0 durante el ciclo escolar inmediato anterior.

Además, deberán haber obtenido reconocimientos por desempeño académico a nivel estatal o haber representado a Yucatán en competencias o participaciones regionales, nacionales o internacionales, logrando el primero, segundo o tercer lugar.

La convocatoria aclara que las felicitaciones emitidas por alguna entidad u organismo público de gobierno no serán consideradas como reconocimientos de desempeño académico.

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Requisitos para la Beca de Excelencia Artística

Para la modalidad artística se solicita un promedio mínimo de 8.0 y demostrar un talento artístico excepcional mediante reconocimientos obtenidos en concursos o participaciones estatales.

También pueden participar quienes hayan representado a Yucatán en eventos regionales, nacionales o internacionales y hayan obtenido el primero, segundo o tercer lugar.

Requisitos para la Beca de Excelencia Deportiva

En la modalidad deportiva también se requiere un promedio mínimo de 8.0, además de demostrar talento deportivo excepcional mediante reconocimientos en concursos o competencias estatales.

También podrán acreditar este requisito quienes hayan representado al estado en competencias regionales, nacionales o internacionales y hayan conseguido alguno de los tres primeros lugares.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la beca?

La documentación deberá ser presentada por medio de la madre, padre o tutor a través de la plataforma oficial de becas de la SEGEY. Entre los documentos solicitados se encuentran:

Solicitud de beca llenada por internet.

Acta de nacimiento.

CURP del estudiante.

CURP de la persona tutora autorizada.

Identificación oficial de la persona autorizada para cobrar la beca.

Comprobante de ingresos mensual de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Resumen curricular del estudiante.

Diplomas, reconocimientos, premios, preseas o evaluaciones que respalden los logros.

Constancia de estudios.

Calificaciones finales del último grado cursado.

Estado de cuenta bancario a nombre del tutor autorizado.

En el caso de estudiantes deportistas también se solicita un oficio avalado y firmado por el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) con información curricular, nombre del entrenador, lugar y horario de entrenamiento.

Los documentos deberán cargarse en formato digital legible, en JPG o PDF, a través de la plataforma correspondiente.

¿Cuándo es el registro de la Beca de Excelencia Yucatán 2026?

El registro para la Beca de Excelencia Académica, Artística y Deportiva de Yucatán 2026-2027 se realizará durante octubre y las fechas dependerán de la modalidad a la que aspire cada estudiante. La solicitud y la carga de documentos deberán hacerse en línea dentro de los días asignados por la SEGEY.

Excelencia Académica: 5 y 6 de octubre de 2026.

5 y 6 de octubre de 2026. Excelencia Artística: 7 de octubre de 2026.

7 de octubre de 2026. Excelencia Deportiva: 8 y 9 de octubre de 2026.

¿Dónde se realiza el registro?

La solicitud y la documentación deberán realizarse mediante la plataforma de becas de la SEGEY, disponible en becas.yucatan.gob.mx.

Es importante que las familias revisen previamente que los documentos estén completos y sean legibles, ya que las solicitudes con documentación incompleta, alterada o que no cumplan con los requisitos establecidos no participarán en el proceso de selección.

Los resultados de la convocatoria serán publicados el 4 de noviembre de 2026 en la página de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Para consultar si una persona fue seleccionada será necesario utilizar el número de folio otorgado durante el registro.