Dos personas son trasladadas al INM tras ser detectadas con irregularidades migratorias en Yucatán

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con corporaciones estatales y federales, participó en dos acciones de atención migratoria realizadas en los puestos de inspección de Maxcanú y Teya, Yucatán.

De acuerdo con la Novena Zona Naval, los operativos se llevaron a cabo ayer con la participación de elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSPY), Fiscalía General de la República (FGR) e Instituto Nacional de Migración (INM).

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El primer caso ocurrió en el puesto de inspección de Maxcanú, donde el personal naval proporcionó seguridad perimetral durante la intervención de un hombre de 36 años, quien no contaba con documentación migratoria que acreditara su estancia legal en México.

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Posteriormente, en el puesto de inspección de Teya, se realizó una segunda intervención, en la que fue localizada una mujer de 35 años que contaba con documentación migratoria vencida.

Tras ambas acciones, las dos personas fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Mérida, donde se llevarán a cabo los trámites administrativos correspondientes.