Vuelca camioneta con siete albañiles en el entronque a la vía Kinchil-Celestún

Siete albañiles resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, luego de que la camioneta en la que viajaban se estrelló contra un muro de contención y volcó varias veces en la llamada curva de Sinkehuel, en la carretera Chunchucmil-entronque con la vía Kinchil-Celestún.

El accidente ocurrió poco antes de las 20 horas, a la altura del kilómetro 10, cuando los trabajadores regresaban de Sisal, donde laboran, y se dirigían a la comisaría de Santa María Acú, perteneciente al municipio de Halachó.

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De acuerdo con los primeros reportes, los albañiles viajaban en una camioneta tipo Voyager cuando presuntamente el conductor dormitó al volante, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad y se impactara contra el muro de contención. Tras el choque, el vehículo dio al menos tres volteretas.

El fuerte impacto movilizó a los cuerpos de emergencia, cuyos paramédicos atendieron a los siete ocupantes. Durante la valoración, uno fue reportado en estado grave, dos presentaron múltiples contusiones y los otros cuatro fueron considerados estables.

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Debido a la gravedad de las lesiones, dos de los trabajadores fueron trasladados por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en Mérida, para recibir atención médica.

El accidente dejó severamente dañada la camioneta y volvió a poner en alerta a los automovilistas que circulan por este tramo carretero, donde se registró la salida de camino y posterior volcadura.