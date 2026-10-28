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Pareja termina lesionada tras choque contra volquete en la carretera federal 307

El accidente ocurrió esta madrugada de miércoles cuando el conductor de una camioneta habría ignorado los señalamientos y el cierre parcial de carriles, por lo que terminó chocando contra un camión de carga.

Por Gustavo Escalante

28 de oct de 2026

1 min

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El impacto dejó atrapados y lesionados al conductor y a su acompañante, una mujer
El impacto dejó atrapados y lesionados al conductor y a su acompañante, una mujer / Especial

Una pareja resultó lesionada luego de que la camioneta en la que viajaba se impactara contra la parte trasera de un volquete en la carretera federal 307, a la altura de Paamul, durante la madrugada de este miércoles.

El accidente ocurrió esta madrugada de miércoles cuando el conductor de una camioneta tipo Suburban llegó a un tramo donde se realizan trabajos de reencarpetamiento.

La fuerza del impacto proyectó al motociclista varios metros y le provocó lesiones mortales

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Según los datos preliminares, habría ignorado los señalamientos y el cierre parcial de carriles, por lo que terminó chocando contra un camión de carga.

El impacto dejó atrapados y lesionados al conductor y a su acompañante, una mujer. Bomberos y paramédicos acudieron al sitio para auxiliarlos y, tras las maniobras de rescate, ambos fueron trasladados a un hospital.

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