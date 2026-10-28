Pareja termina lesionada tras choque contra volquete en la carretera federal 307

Una pareja resultó lesionada luego de que la camioneta en la que viajaba se impactara contra la parte trasera de un volquete en la carretera federal 307, a la altura de Paamul, durante la madrugada de este miércoles.

El accidente ocurrió esta madrugada de miércoles cuando el conductor de una camioneta tipo Suburban llegó a un tramo donde se realizan trabajos de reencarpetamiento.

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Según los datos preliminares, habría ignorado los señalamientos y el cierre parcial de carriles, por lo que terminó chocando contra un camión de carga.

El impacto dejó atrapados y lesionados al conductor y a su acompañante, una mujer. Bomberos y paramédicos acudieron al sitio para auxiliarlos y, tras las maniobras de rescate, ambos fueron trasladados a un hospital.