Día de Muertos 2026: IMJUVE convoca a jóvenes para crear el mural temático más grande del mundo este 29 de octubre

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) convocó a jóvenes de todo México a participar este jueves 29 de octubre de 2026 en la creación del Mural Temático Más Grande del Mundo, inspirado en el Día de Muertos, como parte de la estrategia federal Jóvenes Transformando México.

La iniciativa busca promover el talento artístico juvenil, impulsar una nueva generación de muralistas mexicanos y recuperar espacios públicos mediante actividades culturales simultáneas en las 32 entidades federativas.

De acuerdo con el Gobierno de México, hasta el momento se han registrado 1,545 murales y 109,842 participantes en 574 municipios del país.

¿Quiénes pueden participar en el mural de Día de Muertos 2026?

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años, sin necesidad de contar con experiencia previa en muralismo.

Las personas interesadas podrán incorporarse a alguno de los puntos de participación habilitados o proponer nuevos espacios en colonias, escuelas y lugares públicos, sujetos a validación del IMJUVE.

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Para conocer las sedes disponibles y los mecanismos de registro, el instituto pidió consultar sus redes sociales oficiales.

IMJUVE organizará 32 festivales culturales por el Día de Muertos

La jornada contempla 32 festivales culturales principales, uno por cada entidad federativa, donde los participantes realizarán los últimos trabajos de sus murales de manera simultánea.

Las obras estarán dedicadas al Día de Muertos y representarán símbolos, personajes, colores e historias vinculados con esta tradición mexicana.

También se desarrollarán actividades en escuelas, municipios y espacios comunitarios para fomentar la participación de los jóvenes.

Participantes podrán solicitar becas de muralismo para 2027

El IMJUVE informó que quienes participen directamente en la creación de los murales tendrán la oportunidad de postularse a una beca para cursar un Diplomado en Muralismo durante 2027, en modalidad presencial o virtual.

La selección estará sujeta a los criterios establecidos para el programa, por lo que la participación en la jornada no garantiza la obtención del apoyo.

El proyecto cuenta con la coordinación de las secretarías de Gobernación, Bienestar y Educación Pública, además de la colaboración de Corazón Urbano, Comex y CIRCA 24.

🎨 ¡El arte y la juventud transforman México! Desde Corazón Urbano nos sumamos a la convocatoria del @ImjuveMX para crear el mural temático más grande del mundo, inspirado en el Día de Muertos. 📅 29 de octubre 🔗 https://t.co/MTjX2GRUcA #TeTocaPintarlo https://t.co/r00Lyqv8U1 — Corazón Urbano A.C (@CorazonUrbanoAc) October 25, 2026

Esta última organización realizará un documental sobre el desarrollo de las actividades y las experiencias de los participantes.

Asimismo, se pondrá a disposición una galería fotográfica nacional con imágenes de la creación de los murales y los festivales celebrados en las 32 entidades federativas.

La jornada del 29 de octubre busca vincular la celebración del Día de Muertos con la formación artística de los jóvenes y la recuperación de espacios públicos en México.

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