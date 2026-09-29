Detienen a hombre acusado de violación equiparada contra una menor de 15 años en Mérida

Jhonatan Israel M.U. fue imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de violación equiparada, luego de que se ejecutara una orden de aprehensión en su contra por hechos ocurridos en la colonia Emiliano Zapata Oriente, en Mérida.

De acuerdo con lo establecido en la causa penal 587/2026, la agresión habría ocurrido el pasado 22 de septiembre, al interior de una vivienda de dicha colonia, donde el acusado presuntamente habría agredido sexualmente a una adolescente de 15 años mientras ella se encontraba dormida.

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Tras la ejecución de la orden de aprehensión, Jhonatan Israel M.U. fue presentado ante el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en Mérida, donde se llevó a cabo la audiencia inicial.

Durante la diligencia, los fiscales de litigación formularon la imputación correspondiente y solicitaron que el acusado fuera vinculado a proceso por los hechos señalados.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la Juez de Control determinó que la situación jurídica del imputado será definida en los próximos días, una vez que concluya dicho periodo.

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Como medida cautelar, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva oficiosa, petición que fue concedida por la autoridad judicial. Por ello, el acusado permanecerá privado de la libertad durante el tiempo que se prolongue el proceso legal.

El imputado se encuentra sujeto al proceso penal y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el procedimiento.