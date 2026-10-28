Detienen a 9 mexicanos en California por robo de trenes de carga; los vinculan con el Cártel de Sinaloa

Autoridades de Estados Unidos detuvieron a nueve mexicanos originarios de Sinaloa por su presunta participación en una red dedicada al robo de mercancías transportadas en trenes de carga en el condado de San Bernardino, California, y que tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Sheriff de San Bernardino informó este miércoles 28 de octubre de 2026 que las detenciones fueron resultado de una investigación de aproximadamente un año sobre robos cometidos contra trenes de la empresa ferroviaria Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF).

Las autoridades señalaron que estas actividades delictivas habrían provocado pérdidas millonarias y permitieron identificar a distintos sospechosos, vehículos e inmuebles presuntamente relacionados con los hechos.

¿Cómo fueron detenidos los nueve mexicanos en California?

Las detenciones ocurrieron el pasado 16 de octubre, durante un cateo realizado en una vivienda de la ciudad de San Bernardino.

En el inmueble, los agentes localizaron mercancía presuntamente robada, valuada en más de 333 mil dólares, entre la que había bocinas JBL, componentes electrónicos Logitech, productos de Victoria's Secret y calzado deportivo Nike y New Balance.

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También recuperaron herramientas de la marca Husky y diversos objetos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para abrir contenedores ferroviarios.

Autoridades aseguran armas, fentanilo y vehículos durante cateo

Además de la mercancía, los investigadores confiscaron cuatro armas de fuego semiautomáticas, dinero en efectivo y un dron que presuntamente era utilizado para labores de vigilancia.

El operativo permitió asegurar cuatro vehículos relacionados con robos recientes a trenes de carga, así como fentanilo que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, aparentemente estaba preparado para su comercialización.

Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades responsables de la investigación.

¿Quiénes son los nueve mexicanos detenidos por robo de trenes?

El Departamento del Sheriff de San Bernardino identificó a los arrestados como José Navarrete, de 24 años; Brian Irán Fontes Carrillo, de 27; Mauro Ruiz Medina, de 30; Pastor Peña Lerma, de 43; Alfredo Covarrubias Navarrete, de 24; José Alfredo Castillo Baca, de 24; José Ismael Palafox Bernal, de 18; César Daniel Navarrete Martínez, de 31, y Cristian Erubiel Navarrete Zapién, de 23 años.

Nine Suspects Linked to the Sinaloa Cartel Arrested in Organized Train Cargo Theft Investigation https://t.co/lx7H4xHXyh — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) October 28, 2026

Los nueve fueron trasladados a centros de detención locales y enfrentan acusaciones relacionadas con robo de propiedad ferroviaria, conspiración y posesión de sustancias controladas en circunstancias que involucran armas de fuego.

Las autoridades estadounidenses investigan su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, aunque corresponderá a los tribunales determinar su responsabilidad penal.

El Departamento del Sheriff solicitó la colaboración de la población para obtener información adicional sobre los robos e identificar a posibles participantes. Las denuncias anónimas pueden realizarse mediante el servicio We-Tip, al número 844-909-3006.

IO