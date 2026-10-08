Hombre muere en la cárcel tras ser detenido en Mérida; Fiscalía de Yucatán investiga el caso

Un hombre de 34 años perdió la vida durante su ingreso a la Cárcel Pública de Mérida, luego de presentar malestares físicos y sufrir convulsiones mientras se encontraba bajo custodia policial. El fallecimiento fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, que informó que la Fiscalía General del Estado fue notificada para esclarecer lo ocurrido.

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De acuerdo con la versión oficial, el hombre había sido detenido en la colonia Industrial de Mérida, después de que se recibiera una llamada al número de emergencias 911 para reportar que una persona había ingresado sin autorización a una propiedad particular.

Tras ser asegurado por elementos policiacos, fue trasladado a las instalaciones de la Cárcel Pública, ubicadas sobre el Periférico de Mérida. Sin embargo, durante el procedimiento de ingreso comenzó a sentirse mal y posteriormente presentó convulsiones, lo que obligó a solicitar atención médica.

La SSP señaló que el detenido fue valorado por personal médico y que también se pidió la intervención de paramédicos. Pese a la atención proporcionada, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido ni las causas médicas que provocaron su muerte. Tampoco se ha precisado cuánto tiempo transcurrió entre su detención, el traslado y el momento en que comenzó a presentar complicaciones de salud.

Ante el fallecimiento, la Fiscalía General del Estado de Yucatán fue notificada para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hombre mientras permanecía bajo custodia.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que colaborará con las investigaciones y proporcionará la información que le sea requerida para esclarecer los hechos.

JGH