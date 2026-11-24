Durante los pasados 23 días de noviembre se contabilizaron 12 personas ejecutadas, lo que representa un promedio de un asesinato cada dos días. Los hechos se han registrado en comunidades rurales, colonias y zonas comerciales de distintos municipios del Estado.

Noticia Destacada Ejecutan a balazos a velador del cementerio en Hopelchén; reportan un detenido tras operativo

El recuento comenzó el 1 de noviembre con la ejecución de un hombre en Sabancuy, municipio de Carmen. Ese mismo día, horas más tarde, ocurrió uno de los episodios más violentos del mes en Mayatecún II, Champotón, donde un sujeto presuntamente bajo los efectos del alcohol sacó un arma de fuego y disparó contra varias personas, con saldo de cuatro muertos y dos lesionados.

La violencia continuó con un atentado contra Luis Humberto E. S., alias “El Guacho”, también en Sabancuy. El 3 de noviembre, en Palizada, trascendió la colocación de una presunta narcomanta con amenazas dirigidas a autoridades municipales, lo que evidenció que las intimidaciones también forman parte del escenario de inseguridad.

Tras varios días sin hechos de esta magnitud, el 13 de noviembre se registró una nueva jornada violenta. Un hombre fue ejecutado dentro de un taller de herrería en Mamantel, mientras que en Ciudad del Carmen sujetos armados dispararon contra la fachada de la carnicería “El Jarocho”, ubicada en el Centro Histórico. En el lugar fueron asegurados entre 12 y 15 casquillos percutidos, tras un ataque que generó preocupación entre comerciantes y vecinos.

Ese mismo día también fue baleado Gilberto Canto, alias “El Pachi”, quien posteriormente fue incluido en las estadísticas de víctimas de la violencia criminal.

El 16 de noviembre, Álvaro, conocido como “Balo”, fue asesinado cuando se desplazaba en motocicleta por la colonia Laguna del Caracol, en Ciudad del Carmen.

La violencia volvió a intensificarse durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, cuando se reportaron tres ejecuciones en menos de 48 horas. El primer caso ocurrió el día 21, con el hallazgo de un hombre que presentaba impactos de bala en Felipe Carrillo Puerto, municipio de Champotón. Horas después, una persona de la tercera edad fue asesinada por sujetos que se desplazaban en motocicleta en Hopelchén.

Durante la madrugada del 22 de noviembre se reportó el tercer caso cerca del cementerio de Hampolol, donde fue localizado el cuerpo de un joven con impactos de bala en la cabeza y visibles huellas de violencia.

Noticia Destacada Ejecutan a hombre a balazos en plena calle de Villas de Santa Ana en Ciudad del Carmen

Con este recuento, noviembre suma 11 ejecuciones en 22 días, mientras que el balance de 2026 asciende a 77 personas asesinadas y a 364 durante la actual administración estatal.

Los ataques perpetrados por sujetos armados que utilizan motocicletas, los asesinatos en comunidades del interior del estado, las agresiones contra establecimientos comerciales y las amenazas dirigidas a autoridades configuran un panorama de violencia que se extiende por Campeche. Mientras tanto, las cifras de homicidios mantienen bajo escrutinio los resultados de la estrategia de seguridad.

JGH