Hombre ingresa a una casa y amenaza a niñas con un arma blanca en Kanasín

La preocupación y el temor comienzan a apoderarse de los habitantes del fraccionamiento Gran San José, en Kanasín, quienes aseguran que la inseguridad ha llegado a tal punto que ya no se sienten tranquilos al permitir que sus hijos salgan a jugar frente a sus viviendas o acudan solos a la tienda de la esquina.

La intranquilidad de los vecinos aumentó luego de que un sujeto ingresó a una vivienda ubicada en la calle 17-F entre 6 y 6-A, donde, presuntamente, con el argumento de que necesitaba ayuda logró que le abrieran la puerta.

Sin embargo, una vez dentro del domicilio, el individuo tomó un arma blanca e intentó agredir a las niñas que se encontraban en el lugar. Los gritos de las menores alertaron a sus familiares y vecinos, situación que habría provocado que el sujeto desistiera de su intento y huyera del sitio.

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Logra escapar

De acuerdo con los testimonios de los habitantes, el individuo se refugió en su propia vivienda, ubicada cerca del lugar de los hechos, hasta donde llegaron elementos de la Policía para intervenir. No obstante, una mujer, identificada como hermana del presunto agresor, habría impedido el acceso de los uniformados al domicilio, por lo que el sujeto permaneció en libertad, según señalaron los vecinos.

El incidente causó indignación entre los habitantes del fraccionamiento, quienes manifestaron su temor de que el individuo vuelva a intentar agredir a alguien, especialmente a los menores de edad que viven en la zona.

Los colonos reprocharon que una situación de esta naturaleza ocurra en una unidad habitacional donde numerosas familias buscan vivir tranquilamente y consideran que ahora deben mantenerse en alerta incluso cuando sus hijos realizan actividades cotidianas.

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“Una escarmentada les hace falta a esos sujetos”, expresó molesto don Gerardo P., quien manifestó su rechazo ante lo ocurrido y la preocupación que existe entre las familias del rumbo.

Por su parte, la señora Nayeli C., quien recientemente llegó a vivir al fraccionamiento, comentó que la situación resulta alarmante, pues ahora los padres de familia deben pensar dos veces antes de permitir que sus hijos salgan solos.

“Ya el fraccionamiento no es seguro, ni siquiera podemos mandar a nuestros hijos a la tienda, porque no sabemos si se les va a cruzar un loco en el camino”, comentó.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades policíacas para que se atienda el problema de inseguridad en Gran San José, se investigue lo ocurrido y se refuercen los recorridos de vigilancia.