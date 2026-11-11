Reportan a hombre sobre una torre en la Base de la SSP en la avenida Reforma de Mérida

Movilización se registra este miércoles en la Base de la SSP sobre la avenida Reforma de Mérida luego de que un hombre escalara una de las torres de comunicación.

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El hecho se registra en las instalaciones de la SSP, ubicadas entre las calles 39 y 41, donde el sujeto comenzó a a escalar la estructura sin que hasta el momento se conozcan las razones de su acción.

Tras lo ocurrido, elementos de seguridad delimitaron el área y permanecen en el sitio para atender la situación. La presencia policial se concentra en torno a la torre, mientras las autoridades buscan controlar el incidente.

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Trasciende que podría tratarse de un elemento policiaco, aunque hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias que lo llevan a subir a la estructura.