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Reportan a hombre sobre una torre en la Base de la SSP en la avenida Reforma de Mérida

Un hombre subió a la torre de radio de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada sobre la avenida Reforma, entre las calles 39 y 41 del Centro de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Elementos de seguridad acordonaron las inmediaciones de las instalaciones de la SSP
Elementos de seguridad acordonaron las inmediaciones de las instalaciones de la SSP / Especial

Movilización se registra este miércoles en la Base de la SSP sobre la avenida Reforma de Mérida luego de que un hombre escalara una de las torres de comunicación.

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El hecho se registra en las instalaciones de la SSP, ubicadas entre las calles 39 y 41, donde el sujeto comenzó a a escalar la estructura sin que hasta el momento se conozcan las razones de su acción.

Tras lo ocurrido, elementos de seguridad delimitaron el área y permanecen en el sitio para atender la situación. La presencia policial se concentra en torno a la torre, mientras las autoridades buscan controlar el incidente.

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Trasciende que podría tratarse de un elemento policiaco, aunque hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias que lo llevan a subir a la estructura.

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