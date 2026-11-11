Síguenos

Última hora

México

Gobierno federal anuncia revisión de tarifas de taxis en aeropuertos de México y se reconocen cobros excesivos

Campeche / Sucesos

Detienen a un hombre con ocho paquetes de cigarros de presunto cannabis en Campeche

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informa sobre el aseguramiento de un hombre por presunta posesión de cannabis en la capital campechana.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Detienen a hombre con ocho paquetes de presunto cannabis en la capital campechana
Detienen a hombre con ocho paquetes de presunto cannabis en la capital campechana / Especial

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad en la colonia México, en la ciudad de Campeche, luego de que presuntamente le encontraran sustancias ilícitas entre sus pertenencias.

El afectado no sufrió lesiones y únicamente registró pérdidas materiales y el susto por lo ocurrido.

Noticia Destacada

Asaltan con arma blanca a comerciante en Campeche; piden identificar al responsable

De acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los agentes localizaron entre las pertenencias del individuo ocho paquetes de cigarrillos que contenían una sustancia con características similares al cannabis.

Tras el hallazgo, los elementos procedieron al aseguramiento del sujeto, quien quedó bajo custodia de las autoridades para el seguimiento del caso. La intervención se realizó luego de detectar los presuntos estupefacientes durante la revisión.

Mujer de 65 años termina hospitalizada tras ser atropellada.

Noticia Destacada

Mujer de 65 años termina hospitalizada tras ser atropellada en la colonia Francisco I. Madero; conductora fue presentada ante Fiscalía

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a los resultados de las diligencias.

Te puede interesar