Detienen a un hombre con ocho paquetes de cigarros de presunto cannabis en Campeche

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad en la colonia México, en la ciudad de Campeche, luego de que presuntamente le encontraran sustancias ilícitas entre sus pertenencias.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los agentes localizaron entre las pertenencias del individuo ocho paquetes de cigarrillos que contenían una sustancia con características similares al cannabis.

Tras el hallazgo, los elementos procedieron al aseguramiento del sujeto, quien quedó bajo custodia de las autoridades para el seguimiento del caso. La intervención se realizó luego de detectar los presuntos estupefacientes durante la revisión.

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El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a los resultados de las diligencias.