Detienen a joven por presuntas agresiones a peatones en Seyé, Yucatán

Un joven fue detenido la mañana de este viernes por elementos de la Policía Municipal en el municipio de Seyé, Yucatán, luego de recibir diversos reportes ciudadanos que lo señalaban por presuntamente agredir a personas que transitaban por la vía pública.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 8:00 horas el individuo fue visto en la plaza principal, donde habría atacado a quienes pasaban cerca de él. La situación generó preocupación entre los habitantes, quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

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Además, se informó que desde el jueves el joven habría sido visto sobre la carretera Seyé-Acanceh, a la altura de la vía Yabucú, donde presuntamente también agredía a los vehículos que circulaban por la zona. Debido a estos hechos, algunas personas llegaron a pensar que se trataba de un posible asalto.

Finalmente, policías municipales lograron detenerlo sobre la calle 31 con 24 y lo trasladaron a la cárcel municipal para realizar las diligencias correspondientes y verificar su estado.

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Hasta el momento, no se ha confirmado si el comportamiento del joven estuvo relacionado con el consumo de alguna sustancia o con alguna condición de salud.