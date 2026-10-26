Tres hombres resultan lesionados tras presunta agresión con un madero en la colonia Estrella

El presunto agresor, identificado como Lázaro, habría atacado a sus familiares durante una convivencia; uno de los afectados fue trasladado al hospital y los demás anunciaron que presentarían una denuncia ante la Fiscalía.

Una fuerte movilización de elementos de las corporaciones policiacas y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se registró la noche de este lunes en la colonia Estrella, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara una riña en un domicilio particular que dejó a tres hombres lesionados.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Vicente Suárez, entre las calles 22 de Diciembre y Francisco I. Madero, donde, de acuerdo con los primeros reportes, varios hombres se encontraban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas cuando llegó otro familiar, identificado como Lázaro.

Según el testimonio de personas presentes, el recién llegado presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia y, por motivos que no fueron precisados, tomó un madero y comenzó a agredir físicamente a tres de los hombres que se encontraban en el lugar.

Según testimonios, el recién llegado se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. / Por Esto.

Durante el ataque, uno de los afectados sufrió una lesión en el pómulo derecho y una aparente desviación del tabique nasal; otro presentó golpes e inflamación en el rostro, mientras que el tercero resultó con diversas contusiones en el cuerpo y la cabeza.

Tras la agresión, el presunto responsable habría abordado su camioneta para retirarse del lugar y evitar ser detenido, dejando a los lesionados en el domicilio.

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Minutos después, familiares y conocidos de los afectados llegaron para auxiliarlos, mientras que la situación fue reportada a las autoridades y a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a los tres hombres en el sitio y determinaron que uno de ellos requería traslado a un hospital para recibir atención médica.

Durante la intervención, los familiares manifestaron conocer el domicilio del presunto agresor y expresaron su intención de acudir ante la Fiscalía General del Estado de Campeche para interponer la denuncia correspondiente y solicitar que se investiguen los hechos.

Familiares manifestaron conocer el domicilio del presunto agresor. / Por Esto.

Asimismo, señalaron que, presuntamente, este tipo de comportamientos se habría presentado en otras ocasiones, especialmente cuando el señalado se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia.

Debido a que el presunto responsable ya no se encontraba en el lugar, los elementos de seguridad exhortaron a los afectados a formalizar su denuncia ante la autoridad ministerial, a fin de que se inicien las investigaciones y se determine lo que corresponda conforme a la ley.

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Finalmente, las autoridades se retiraron del sitio, mientras los familiares de los lesionados permanecieron molestos por lo ocurrido y a la espera de que el caso tenga seguimiento legal.

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