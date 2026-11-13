Sismo de magnitud 5.9 sacude Perú durante visita del Papa León XIV; descartan alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 5.9 se registró este viernes 13 de noviembre de 2026 frente a las costas de Ica, al sur de Perú, mientras el Papa León XIV realizaba actividades como parte de su visita apostólica al país sudamericano.

De acuerdo con la información atribuida al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento ocurrió a las 11:43 horas, tiempo local, con una profundidad de 32 kilómetros.

Las autoridades peruanas descartaron inicialmente daños materiales o personas afectadas, mientras que la Marina de Guerra informó que el movimiento no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 5.9 en Perú?

Según el reporte sísmico citado, el epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región de Ica.

El temblor se percibió con intensidad IV en San Juan de Marcona, de acuerdo con la escala de Mercalli modificada.

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Tras el movimiento, las autoridades de Defensa Civil iniciaron labores de monitoreo para identificar posibles afectaciones en las localidades cercanas.

Los primeros reportes no señalaron daños en viviendas, infraestructura ni personas lesionadas.

¿Dónde estaba el papa León XIV cuando ocurrió el temblor?

El sismo coincidió con la visita del Papa León XIV a Chiclayo, ciudad ubicada en el norte de Perú, a más de mil kilómetros de distancia de la zona del epicentro.

Al momento del movimiento telúrico, el pontífice encabezaba una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, una de las principales actividades de su recorrido por el país.

🇵🇪 #ATENCIÓN | Un terremoto de magnitud 5,9 sacudió este viernes el sur de Perú. — Altavoz Ec (@altavozecu_) November 13, 2026

Debido a la distancia entre ambas localidades, el temblor no interrumpió las actividades religiosas del papa, quien continuó con el programa establecido para este viernes.

La visita de León XIV a Perú contempla celebraciones religiosas y encuentros con representantes de la Iglesia y comunidades locales.

IO