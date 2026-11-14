Buscan a tres personas desaparecidas en Yucatán; una es menor de edad

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a tres personas reportadas como desaparecidas en distintos municipios de Yucatán, entre ellas una adolescente de 16 años, por quien se activó una Alerta Amber estatal.

Se trata de Mónica Abigail Noh Couoh, de 16 años, quien fue vista por última vez el pasado 13 de noviembre de 2026 en el fraccionamiento Juan Pablo II, en Mérida. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, hasta el momento se desconoce su paradero y existe preocupación por su integridad, ante la posibilidad de que sea víctima de algún delito.

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En otro caso, las autoridades solicitan colaboración para encontrar a Manuel Jesús Góngora Vera, de 39 años, quien tuvo comunicación por última ocasión con sus familiares el 12 de noviembre. En ese momento les informó que se encontraba en la colonia Centro del municipio de Oxkutzcab.

Asimismo, la Fiscalía pidió ayuda para localizar a César Gilberto Ceh Corona, de 55 años, quien fue visto por última vez en el fraccionamiento Siglo XIX, en el municipio de Umán. Hasta el momento, la información difundida no precisa la fecha en que ocurrió su desaparición.

La dependencia estatal mantiene las solicitudes de búsqueda y exhortó a la población a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero de las tres personas.