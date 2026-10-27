Alerta en Campeche: reportan otros dos menores desaparecidos; suman cuatro casos hoy 27 de octubre

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) difundió este martes 27 de octubre dos nuevas fichas de búsqueda para localizar a Dylan Jesús Escalante Cobos y Naomy Abigail Molina May, ambos de 16 años, quienes fueron vistos por última vez en distintos puntos de la capital campechana. Estos reportes se suman a los casos de otras dos adolescentes, Betsi Alejandra Cardona Centeno y Gizell Guadalupe Arroyo Manzanilla, cuyas desapariciones también se dieron a conocer recientemente.

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De acuerdo con la primera ficha, Dylan Jesús Escalante Cobos fue visto por última vez el viernes 23 de octubre, aproximadamente a las 17:00 horas, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Centro de San Francisco de Campeche. Desde entonces, según el documento, se desconoce su paradero. El adolescente mide aproximadamente 1.69 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, cabello corto, negro y rizado. Como señas particulares presenta una cicatriz de cirugía en la zona de las vértebras y una mancha café en el lado izquierdo del abdomen.

Dylan Jesús fue visto por última vez el 23 de octubre tras salir de su domicilio en la colonia Centro. / Especial

Por otra parte, Naomy Abigail Molina May, también de 16 años, fue vista por última vez el lunes 26 de octubre, alrededor de las 17:15 horas, cuando salió de su domicilio en Colonial Campeche. La Fiscalía informó que vestía pantalón tipo cargo color guinda, sudadera blanca con rosado y tenis blancos con líneas cafés. La adolescente mide aproximadamente 1.45 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y tiene cabello largo, ondulado y teñido de rojo.

Naomy Abigail desapareció el 26 de octubre en el fraccionamiento Colonial Campeche. / Especial

Las nuevas fichas se conocen después de que también se reportaran las desapariciones de Betsi Alejandra Cardona Centeno, de 16 años, estudiante del CETMAR 02, y Gizell Guadalupe Arroyo Manzanilla, de 14 años, alumna de la Secundaria Técnica número 28, quienes fueron vistas por última vez durante la mañana del lunes 26 de octubre, en las zonas de Bellavista y Tomás Aznar, respectivamente. Hasta ahora, no existe información confirmada que relacione los cuatro casos.

La FGECAM solicita la colaboración ciudadana para obtener información que permita localizar a Dylan Jesús y Naomy Abigail. Cualquier dato que contribuya a su búsqueda puede comunicarse al teléfono 981 811 9400. Antes de considerar vigentes las cuatro búsquedas, será necesario confirmar con la autoridad si alguna de las personas reportadas ya fue localizada.

JGH