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Fuerte accidente en la carretera Mérida-Tixkokob; chocan dos vehículos

Un automóvil rojo y otro gris chocaron durante la mañana de este viernes; hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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Fuerte accidente en la carretera Mérida-Tixkokob involucra a dos vehículos
Fuerte accidente en la carretera Mérida-Tixkokob involucra a dos vehículos

Durante la mañana de este viernes se registró un accidente vial en la carretera Mérida-Tixkokob, donde estuvieron involucrados dos vehículos, uno de color rojo y otro gris.

El percance llamó la atención de los automovilistas que transitaban por la zona; sin embargo, hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas ni se han dado a conocer más detalles sobre cómo ocurrió el choque.

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