Fuerte accidente en la carretera Mérida-Tixkokob; chocan dos vehículos

Durante la mañana de este viernes se registró un accidente vial en la carretera Mérida-Tixkokob, donde estuvieron involucrados dos vehículos, uno de color rojo y otro gris.

El percance llamó la atención de los automovilistas que transitaban por la zona; sin embargo, hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas ni se han dado a conocer más detalles sobre cómo ocurrió el choque.

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Se recomienda a los conductores extremar precauciones al circular por esta vía, reducir la velocidad y mantener la distancia entre vehículos para evitar otro accidente.