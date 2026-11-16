Pirotecnia provoca incendio de un árbol en el campo La Esperanza de Peto

El incendio de un árbol, presuntamente provocado por fuegos pirotécnicos, movilizó a los cuerpos de emergencia en el interior del campo La Esperanza.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio luego de que vecinos de la zona percibieran un fuerte olor a humo y notaran que las llamas comenzaban a consumir el tronco del árbol, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

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Según testimonios de los colonos, momentos antes del siniestro un par de menores se encontraba jugando con chispitas, por lo que una de ellas habría saltado e iniciado el fuego.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales mayores; sin embargo, el incidente generó molestia entre los vecinos por el uso descuidado de pirotecnia.

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Los uniformados sofocaron las brasas para asegurarse de que el tronco no representara un peligro.