Vuelos en México se normalizan tras falla aérea en Estados Unidos; Segob confirma restablecimiento

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que la mayoría de los vuelos en México ya operan con normalidad, después de las afectaciones provocadas por una falla en el sistema de comunicaciones aéreas de Estados Unidos, registrada el pasado viernes 13 de noviembre.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria confirmó que las autoridades mexicanas recibieron un informe oficial sobre el restablecimiento de las operaciones y las afectaciones a los pasajeros.

¿Ya se normalizaron los vuelos en México?

Rodríguez Velázquez explicó que las operaciones comenzaron a recuperarse durante el domingo 15 de noviembre y que, para las primeras horas de este lunes, la mayoría de los vuelos ya se había regularizado.

"Ya se están regularizando. Hemos recibido el informe oficial; claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros", señaló.

Noticia Destacada AFAC reporta ajustes en 193 vuelos en México por suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos

La titular de la Segob también informó que las aerolíneas ofrecieron disculpas a los pasajeros afectados por los retrasos ocasionados durante la contingencia aérea.

Sin embargo, no precisó el número total de vuelos retrasados o cancelados en los aeropuertos mexicanos.

¿Qué provocó las afectaciones aéreas en Estados Unidos?

El incidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó suspender temporalmente los despegues en los aeropuertos del país debido a una interrupción en sus sistemas de comunicaciones.

La medida fue anunciada por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, quien informó que especialistas de la FAA trabajaban para identificar y solucionar el problema.

Las restricciones provocaron retrasos en las operaciones aéreas internacionales, incluidos vuelos entre México y Estados Unidos.

Aunque la mayoría de los itinerarios ya se regularizó, las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas para verificar posibles modificaciones en sus vuelos.

IO