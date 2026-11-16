Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360, hoy lunes 16 de noviembre?

Estamos arrancando una nueva semana dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas de los dos equipos tienen una nueva oportunidad de demostrar su nivel y seguir en la lucha por seguir en el reality deportivo.

Luego de un momento muy complicado, Jerry Lizárraga, quien formaba parte del equipo Rojo, terminó siendo eliminado al enfrentarse en el Duelo de Eliminación a Daniel Ávila, Heliud Pulido y Aristeo Cázares.

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¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

Tras uno de los momentos más intensos, los atletas tienen que buscar la forma de recuperarse y comenzar la semana con una victoria, ese es el objetivo de los Rojos y Azules este lunes, cuando se enfrenten para ganar la Villa 360 de Exatlón México.

Recordemos que, ganar la Villa 360 de Exatlón México es uno de los enfrentamientos más importantes de la semana, pues les brinda todas las comodidades para poder tener un descanso perfecto, algo que es clave para estar recuperados y poder enfrentar el resto de las pruebas de la semana.

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Al mismo tiempo, los Rojos tienen que recuperar la versión que habían tenido en días anteriores, por lo que para ellos es fundamental ganar la Villa 360 de Exatlón México.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones las tienes que seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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