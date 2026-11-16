Papa León XIV pide atender a los pobres en su última misa en Perú: “Los únicos que no pueden esperar”

El Papa León XIV pidió a la Iglesia católica dar prioridad a las personas en situación de pobreza y combatir las injusticias sociales, durante la misa multitudinaria que celebró este lunes 16 de noviembre en la base aérea de Las Palmas, en Lima, Perú.

Con esta ceremonia, el pontífice concluyó su visita apostólica al país sudamericano, donde permaneció seis días, como parte de su primera gira por la región, que también incluyó Uruguay y Argentina.

Durante su homilía, León XIV advirtió sobre las consecuencias de la desigualdad y recordó la labor de santo Toribio de Mogrovejo, antiguo arzobispo de Lima, para destacar la importancia de atender a las comunidades más vulnerables.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre los pobres?

El pontífice señaló que la atención a las personas en situación de pobreza debe ocupar un lugar central en las actividades y decisiones de la Iglesia.

“Los únicos que no pueden esperar son los pobres”, expresó al recordar el trabajo pastoral de santo Toribio de Mogrovejo, quien dedicó parte de su labor a defender los derechos de los pueblos indígenas.

Noticia Destacada Papa León XIV llama a escuchar el "grito de la tierra" y "de los pobres" en la Amazonía peruana

León XIV destacó que el religioso promovió el aprendizaje del quechua entre los sacerdotes, defendió la participación de indígenas y mestizos en la vida eclesiástica y rechazó las conversiones religiosas mediante la imposición.

Asimismo, recordó que santo Toribio documentaba denuncias y abusos contra las comunidades indígenas para solicitar a las autoridades medidas que permitieran corregir estas injusticias.

León XIV se despide de Perú tras su primera gira por Sudamérica

Durante la celebración, el papa agradeció la hospitalidad de los peruanos y llamó a los fieles a mantener una Iglesia abierta a todas las personas, especialmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

También pidió incorporar a los pobres en los proyectos y espacios de diálogo de la comunidad católica.

📹 La última misa de León XIV en su gira por Latinoamérica, vista desde el aire, con miles de fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas de Lima https://t.co/aCjLZIQyqx — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 16, 2026

En su mensaje de despedida, León XIV reafirmó su cercanía con Perú, país donde vivió durante aproximadamente 20 años y desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa.

“¡El pueblo peruano también es mi pueblo!”, expresó.

La misa en Lima marcó el cierre de las actividades pastorales del pontífice en territorio peruano, antes de su regreso a Roma.

IO