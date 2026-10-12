Detienen a “El Fierro” por presuntamente matar de dos puñaladas a un hombre en el sur de Quintana Roo

Autoridades ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Miguel, alias “El Fierro”, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de Juan Roberto, quien perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en el poblado de Rovirosa, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.

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La detención fue resultado de las investigaciones emprendidas por personal de la Fiscalía General del Estado para esclarecer el crimen ocurrido en la zona cañera de la Ribera del Río Hondo. Una vez reunidos los datos de prueba y obtenido el mandato judicial correspondiente, los agentes procedieron a localizar y capturar al presunto responsable, quien quedó a disposición de la autoridad competente para enfrentar el proceso legal en su contra.

De acuerdo con la información recabada durante las indagatorias, los hechos se registraron la noche del pasado 6 de octubre en las galeras, instalaciones donde se alojan trabajadores dedicados al corte de caña. En ese momento, Juan Roberto se encontraba sentado en el área de cocina de las galeras del poblado, aparentemente realizando actividades cotidianas.

Las investigaciones señalan que Miguel se encontraba cerca de la víctima portando un cuchillo. Presuntamente, sin que existiera una confrontación inmediata, atacó a Juan Roberto y le provocó heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Los reportes oficiales indican que el agresor habría asestado dos puñaladas, una en la región del pecho y otra en el abdomen. Debido a la severidad de las lesiones, la víctima murió en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

Tras el homicidio, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para recabar testimonios, inspeccionar la escena y reunir elementos que permitieran establecer la identidad del probable responsable. Como resultado de estas acciones, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión que posteriormente fue concedida por un juez.

Luego de su captura, Miguel fue presentado ante las instancias judiciales para el desahogo de las etapas legales que marca el procedimiento penal.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con este hecho violento para completar el esclarecimiento del crimen y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.