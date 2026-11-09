Encuentran sin vida a motociclista de 68 años en Buctzotz; salió de casa rumbo a su trabajo

Un trabajador del campo perdió la vida la mañana de este domingo cuando se dirigía al rancho donde laboraba, luego de sufrir un percance mientras circulaba en motocicleta en el municipio de Buctzotz.

El fallecido fue identificado como Lorenzo Arce, de 68 años de edad, conocido como “Warico”, quien salió de su domicilio con dirección a su centro de trabajo, sin imaginar que no llegaría a su destino.

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Los hechos fueron reportados alrededor de las 8 de la mañana, cuando otro trabajador que transitaba por el lugar encontró al motociclista tendido sobre el camino. Al acercarse y percatarse de lo ocurrido, solicitó ayuda a través del número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, además de paramédicos de la ambulancia Y-36, quienes intentaron brindarle atención. Sin embargo, tras revisarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes, por lo que se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo).