Un fuerte accidente se reportó la noche del lunes en la carretera estatal Santa Cruz Hecelchakán, donde se registró el choque frontal de dos motociclistas. Uno de los involucrados, de oficio docente, perdió la vida después de estar ingresado en el hospital IMSS Bienestar, mientras que el segundo motociclista aún se encuentra hospitalizado por múltiples fracturas que sufrió tras el encontronazo, en donde, según los servicios de emergencia, llegaron muy tarde, a pesar de que el occiso había reportado que sufrieron un fuerte accidente y que requería atención médica urgente.

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Los hechos fueron reportados la noche del pasado lunes en la avenida Santa Cruz Hecelchakán, en donde solo un carril está en funcionamiento debido a que el otro permanece cerrado por las pésimas condiciones en que se encuentra. Se supo por parte de los pobladores que las autoridades del estado se habían comprometido a la reparación de dicha arteria, que tanta falta hace para un tránsito seguro de muchas familias que circulan a diario por el lugar en bicicleta, triciclo, moto, mototaxi y vehículos, lo cual se convierte en un peligro al ser un solo sentido.

El percance ocurrió en una vialidad donde uno de los carriles permanece cerrado por sus malas condiciones. / Erik Caamal

Tras el reporte, rápidamente llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a acordonar el área, en espera de la ambulancia, que se demoró mucho tiempo, por lo que los pobladores se vieron molestos por el mal servicio de los encargados de este servicio de emergencia, quienes no están al pendiente de los reportes. Al llegar, rápidamente atendieron al profesor Luis Enrique Hernández Benítez, quien tenía fractura de mandíbula, por lo que fue trasladado de manera urgente al hospital IMSS para su pronta valoración médica. Posteriormente, retornaron al lugar para atender al segundo lesionado, que tenía múltiples fracturas.

Tras casi un día de estar hospitalizado, se informó del fallecimiento del joven Luis Enrique Hernández Benítez, maestro de profesión, quien también enseñaba bailables folclóricos por las tardes. Dicha noticia corrió como pólvora y nadie de sus conocidos y familiares daba crédito de la tragedia, ya que la persona, originaria del municipio de Escárcega, era muy dinámica y amigable, por lo que, al finalizar sus estudios en la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, se quedó en este municipio para ejercer su oficio. Trascendió que el cuerpo fue trasladado a su tierra natal para su cristiana sepultura.

JGH