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Campeche / Sucesos

Motociclista lesionado en accidente vial en Santa Lucía, Campeche

Un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por una camioneta en la avenida Cuauhtémoc, barrio de Santa Lucía. Fue atendido por paramédicos y no requirió traslado hospitalario.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de may de 2026

1 min

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Camioneta provoca choque contra motocicleta en avenida Cuauhtémoc
Camioneta provoca choque contra motocicleta en avenida Cuauhtémoc

Un motociclista resultó con diversas lesiones luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado en el barrio de Santa Lucía, donde fue impactado por una camioneta.

El hecho ocurrió sobre la avenida Cuauhtémoc, cuando el conductor de la camioneta salió de la calle 102 e intentó incorporarse a la vialidad sin hacer su alto obligatorio, provocando el impacto contra la motocicleta que circulaba sobre la vía principal.

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Tras el golpe, el motociclista quedó lesionado y fue auxiliado por paramédicos del Sector Salud, quienes acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, logrando estabilizarlo sin que fuera necesario su traslado a un centro médico.

Posteriormente, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales por medio de la aseguradora, lo que evitó que el caso fuera turnado ante alguna instancia de seguridad.

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