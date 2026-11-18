Al menos dos fugas de agua potable mantienen en malas condiciones diversas vialidades de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al sur de la ciudad de Champotón, donde los constantes escurrimientos han provocado encharcamientos, acumulación de verdín y un severo deterioro en la carpeta asfáltica.

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De acuerdo con reportes vecinales, una de las afectaciones se localiza sobre la calle 43, entre 16 B y 16, mientras que la segunda se ubica en la calle 16, entre 43 y 45; ambas fallas en la red hidráulica ya fueron reportadas ante las autoridades competentes, pero hasta el momento no han recibido atención.

Al respecto, la vecina Maricarmen García Aguilar señaló que el brote de agua en la esquina de la calle 16 B con 43 lleva más de dos semanas activo sin que personal operativo acuda a verificarlo, generando encharcamientos y verdín que representan un riesgo para transeúntes y automovilistas.

Por su parte, Santiago Cortéz denunció que la fuga situada en la calle 16 entre 43 y 45 acumula varios meses y destruyó el pavimento originando numerosos baches, pues aunque en una ocasión fue reparada volvió a romperse, por lo que habitantes reiteraron el llamado urgente a las autoridades municipales para solucionar ambos desperfectos antes de que continúe el daño vial.

JGH