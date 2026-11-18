Una mujer de Kanasín, Yucatán, denunció públicamente que su expareja ingresó por la fuerza a su domicilio, luego de llegar en motocicleta y derribar la puerta de la vivienda. El hecho quedó registrado en un video que la afectada difundió en redes sociales para solicitar la intervención de las autoridades.

De acuerdo con su testimonio, el hombre habría ignorado una presunta orden de restricción vigente en su contra. En las imágenes se observa cómo el sujeto entra al predio mientras los familiares de la mujer intentan impedirle el paso, lo que deriva en un altercado.

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La denunciante aseguró que ha solicitado ayuda en distintas ocasiones a través del número de emergencias 911 y que también ha acudido ante la Fiscalía para pedir protección. Sin embargo, afirmó que no ha recibido la atención que necesita y señaló que, durante el incidente, solicitó el apoyo de la Policía de Kanasín, pero ninguna patrulla llegó al lugar.

La mujer manifestó que teme por su integridad y la de su hija de tres años, quien se encontraba dentro de una habitación cuando ocurrió la irrupción. También señaló que ha recibido presuntas amenazas y que incluso perdió su empleo, situación que, aseguró, ha complicado aún más su situación.

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Ante estos hechos, pidió públicamente que las autoridades atiendan su denuncia y agilicen el procedimiento legal para garantizar su seguridad.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la situación jurídica del señalado ni se ha confirmado el alcance de la presunta orden de restricción.