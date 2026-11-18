La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó este miércoles 18 de noviembre de 2026 en la fotografía oficial de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen, China.

La mandataria mexicana apareció en la primera fila de la imagen grupal, junto a otros jefes de Estado y de Gobierno que participan en el encuentro internacional.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de China, Xi Jinping, anfitrión de la cumbre; el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Sheinbaum participa en fotografía oficial de la APEC 2026

La fotografía de familia se realizó durante las actividades del encuentro internacional, previo a la cena de gala ofrecida por el Gobierno chino a las delegaciones participantes.

La imagen reunió a representantes de las economías de Asia-Pacífico, en una jornada dedicada al diálogo político, económico y comercial.

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La participación de Sheinbaum ocurrió después de sus reuniones bilaterales con Xi Jinping, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y Donald Trump.

México participa en reuniones económicas de la APEC en China

Durante su visita a Shenzhen, Sheinbaum ha presentado el Plan México y expuso los proyectos de infraestructura, energía e inversión que impulsa su administración.

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Shenzhen, China. https://t.co/S6ZZ2EIE0W — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 18, 2026

También abordó con otros mandatarios oportunidades de cooperación comercial, científica y tecnológica.

La presidenta tiene previsto concluir sus actividades en China antes de regresar a México para participar en la conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

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