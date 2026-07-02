Mujer que huyó de Isla Mujeres por presunta violencia familiar exige justicia desde Playa del Carmen

Tras vivir presuntamente 10 años de violencia familiar, Analí Rosado aseguró que tuvo que abandonar su domicilio en Isla Mujeres junto con sus tres hijos para resguardar su integridad y comenzar una nueva vida en Playa del Carmen, donde continúa enfrentando dificultades para que su expareja responda por la manutención de los menores.

La mujer relató que durante ese tiempo sufrió agresiones físicas, verbales y psicológicas, además de que su expareja dejó de aportar económicamente al hogar. Afirmó que, pese a presentar denuncias ante las autoridades y obtener una orden de restricción, las agresiones y el hostigamiento continuaron.

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"Viví una situación muy difícil durante 10 años. Yo era quien sostenía a mis hijos mientras él dejó de hacerse responsable de sus obligaciones", expresó.

Rosado señaló que interpuso las denuncias correspondientes y presentó pruebas; sin embargo, aseguró que los expedientes fueron archivados sin que hasta ahora exista una resolución favorable. También afirmó que, en diversas ocasiones, solicitó apoyo de elementos de la Policía Municipal cuando era víctima de agresiones, pero no recibió la atención que esperaba.

Asimismo, indicó que ha insistido para que las autoridades obliguen a su expareja a cumplir con el pago de la pensión alimenticia de sus tres hijos. Explicó que el hombre presuntamente reside en Cancún, aunque desconoce su domicilio exacto, lo que, dijo, ha complicado la entrega de citatorios por parte de las autoridades.

La denunciante comentó que también buscó apoyo mediante programas sociales del Ayuntamiento de Playa del Carmen; sin embargo, aseguró que no pudo acceder a ellos.

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Actualmente, señaló que trabaja para cubrir por su cuenta los gastos de alimentación, vivienda, educación y vestido de sus hijos, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que agilicen el proceso judicial y garanticen el cumplimiento de las obligaciones del padre.

Finalmente, Analí Rosado manifestó que decidió hacer público su caso con la esperanza de que se haga justicia y para visibilizar la situación que, afirmó, enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia familiar que buscan apoyo institucional.