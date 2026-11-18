El ingreso del frente frío número 6, denominado “Chumayel”, favorecerá lluvias y un ligero descenso de las temperaturas en Yucatán durante este miércoles 18 de noviembre, informó Meteorología Yucatán en su reporte diario.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema llegará debilitado a la Península y permanecerá con características de estacionario durante los próximos días, por lo que sus efectos se mantendrán en la región.

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Para esta jornada se esperan temperaturas máximas de entre 28 y 34 grados Celsius durante la tarde, mientras que los valores mínimos oscilarán entre los 17 y 23 grados durante la mañana y la noche, tanto en Mérida como en el resto del estado.

Aunque se prevé un ambiente ligeramente más fresco, la sensación térmica podría alcanzar entre 38 y 39 grados. También se estima una radiación solar de entre 800 y mil watts por metro cuadrado, así como humedad máxima de 90 a 95 por ciento y mínima de 50 a 60 por ciento.

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Además, podrían presentarse bancos de niebla y neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

¿En qué zonas de Yucatán lloverá?

Las precipitaciones comenzarían entre el mediodía y las 14:00 horas en municipios del norte y noroeste del estado. Posteriormente, entre las 15:00 y las 18:00 horas, las lluvias podrían extenderse hacia localidades del centro, sur y sureste.

En el noreste, particularmente en Tizimín y sus alrededores, se pronostican precipitaciones de mayor intensidad después de las 19:00 horas.

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Respecto a las condiciones marítimas, el viento tendrá dirección del este y noreste, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas superiores a los 40 kilómetros por hora en zonas donde se registren lluvias.

Por último, se prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura en el litoral yucateco, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las condiciones del tiempo.