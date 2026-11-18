La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles 18 de noviembre que sostuvo una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Shenzhen, China, donde ambos mandatarios participan en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la mandataria mexicana calificó positivamente el encuentro, en el que también participaron integrantes del equipo de trabajo del presidente estadounidense.

"Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común", expresó Sheinbaum.

¿Qué acordaron Claudia Sheinbaum y Donald Trump en China?

La reunión entre ambos mandatarios se realizó en el hotel The Langham, en Shenzhen, como parte de sus actividades diplomáticas durante la cumbre de la APEC 2026.

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Aunque la presidenta mexicana confirmó avances en la agenda bilateral, no detalló los temas específicos abordados ni anunció acuerdos concretos derivados de la conversación.

El encuentro ocurrió en un contexto de negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, así como de nuevas amenazas de Trump de imponer aranceles adicionales si las autoridades mexicanas no detienen el avance de las caravanas migrantes.

Reunión Sheinbaum-Trump ocurre durante la cumbre APEC 2026

Un día antes, durante un enlace con la conferencia mañanera desde China, Sheinbaum había adelantado que sostendría una breve conversación con el mandatario estadounidense.

La reunión se concretó después de los encuentros bilaterales que la presidenta mexicana mantuvo con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante su visita a Shenzhen, Sheinbaum también presentó el Plan México ante representantes económicos de los países integrantes de la APEC, con el objetivo de promover inversiones y fortalecer las relaciones comerciales.

Por ahora, el Gobierno mexicano no ha informado si habrá nuevos encuentros con Trump durante la cumbre ni cuándo se darán a conocer los resultados específicos de la reunión.

IO