Un choque por alcance se registró durante la mañana de este jueves sobre el puente del Periférico de Mérida, a la altura de Mulchechén, donde dos vehículos colisionaron y ocasionaron daños materiales.

Tras el percance, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio para controlar la circulación y evitar mayores afectaciones viales, mientras los involucrados esperaban la llegada de las aseguradoras para realizar los trámites correspondientes.

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Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas. Las compañías aseguradoras deberán intervenir para determinar las responsabilidades entre los conductores.

El accidente habría ocurrido por una falta de distancia entre los vehículos, aunque las causas no fueron precisadas por las autoridades.