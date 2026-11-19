El empresario gasolinero mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono” Muñoz, fue detenido en Madrid, España, a petición de autoridades de Estados Unidos, dentro de un procedimiento provisional con fines de extradición.

Fuentes judiciales confirmaron que Muñoz Luévano comparecerá este jueves 19 de noviembre ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, donde deberá definirse su situación jurídica.

La detención habría ocurrido el martes 17 de noviembre en una zona céntrica de Madrid. Estados Unidos dispone de un plazo de 45 días para formalizar la solicitud de extradición.

¿Por qué fue detenido “El Mono” Muñoz?

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente cuáles son los cargos específicos que sustentan el nuevo requerimiento estadounidense.

Medios españoles y mexicanos han señalado que Muñoz Luévano ha sido relacionado previamente con investigaciones por presuntos vínculos con Los Zetas y con redes de contrabando de combustibles, aunque no se ha confirmado oficialmente que esas indagatorias sean el motivo de esta nueva captura.

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El empresario podrá aceptar su entrega a Estados Unidos, lo que agilizaría el procedimiento, o rechazarla, escenario en el que se abriría un proceso judicial de extradición ante la justicia española.

Muñoz ya había sido extraditado a Estados Unidos

Muñoz Luévano fue detenido previamente en Madrid el 18 de marzo de 2016. España autorizó posteriormente su extradición a Estados Unidos por acusaciones relacionadas con narcotráfico, armas y lavado de dinero.

En 2019 fue entregado a las autoridades estadounidenses y terminó declarándose culpable de conspiración para lavar dinero. Otros cargos fueron retirados y recibió una sentencia equivalente al tiempo que ya había permanecido detenido, por lo que recuperó su libertad.

Por solicitud de Estados Unidos. Será investigado sobre contrabando de combustibles. Ex gobernadores de Coahuila deben estar preocupados. El empresario mexicano “El Mono Muñoz” es detenido nuevamente en España, según reportes https://t.co/vq81iOnsfT vía @dallasnews — Juan Alberto Cedillo (@JuanACedillo) November 19, 2026

En mayo de 2025 también fue detenido en Torreón, Coahuila, por presuntas amenazas y posesión simple de narcóticos, dentro de un caso relacionado con una unidad que transportaba hidrocarburo de procedencia ilícita. Posteriormente, un juez permitió que continuara el proceso en libertad.

La Audiencia Nacional española deberá definir ahora las medidas aplicables mientras Estados Unidos formaliza y sustenta la nueva solicitud de extradición.

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