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Muere conductor tras volcar su camioneta en la carretera Tizimín-Colonia Yucatán

Una presunta falla mecánica habría provocado que el conductor perdiera el control de su camioneta Ford en el tramo Tizimín-Sucopó.

Por Redacción Por Esto!

2 de nov de 2026

1 min

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El hombre salió proyectado tras la aparatosa volcadura y quedó tendido a un costado de la unidad
El hombre salió proyectado tras la aparatosa volcadura y quedó tendido a un costado de la unidad / Cortesía

Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes luego de salir de la carretera y volcar aparatosamente la camioneta que conducía en el tramo Tizimín-Sucopó, frente a la entrada del rancho Santa Elena.

El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 3 de la carretera Tizimín-Colonia Yucatán, donde el guiador de una camioneta Ford circulaba con dirección a Sucopó cuando, presuntamente, una falla mecánica provocó que perdiera el control del volante.

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La unidad abandonó la cinta asfáltica y terminó volcada, mientras que, debido a la fuerza del impacto, el conductor salió proyectado y quedó tendido a un costado del vehículo.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Un hombre identificado como Adolfo Ángel Ch. C., alias “Pancho”, fue vinculado a proceso en Yucatán.

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Elementos de la Policía Municipal de Tizimín y de la Secretaría de Seguridad Pública acordonaron la zona y resguardaron el sitio del percance, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, que realizaría las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las circunstancias del accidente serían investigadas para determinar las causas exactas que provocaron la salida de camino y volcadura.

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