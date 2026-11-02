Muere conductor tras volcar su camioneta en la carretera Tizimín-Colonia Yucatán

Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes luego de salir de la carretera y volcar aparatosamente la camioneta que conducía en el tramo Tizimín-Sucopó, frente a la entrada del rancho Santa Elena.

El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 3 de la carretera Tizimín-Colonia Yucatán, donde el guiador de una camioneta Ford circulaba con dirección a Sucopó cuando, presuntamente, una falla mecánica provocó que perdiera el control del volante.

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La unidad abandonó la cinta asfáltica y terminó volcada, mientras que, debido a la fuerza del impacto, el conductor salió proyectado y quedó tendido a un costado del vehículo.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Policía Municipal de Tizimín y de la Secretaría de Seguridad Pública acordonaron la zona y resguardaron el sitio del percance, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, que realizaría las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las circunstancias del accidente serían investigadas para determinar las causas exactas que provocaron la salida de camino y volcadura.