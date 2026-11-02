Hombre lanza piedras contra autobús Va y Ven en Molas y rompe uno de sus cristales

Un hombre presuntamente alcoholizado fue detenido por elementos de la Policía luego de que atacara a pedradas un autobús del sistema Va y Ven en la comisaría de Molas, al sur de Mérida, y ocasionara daños en uno de sus cristales.
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De acuerdo con los datos del incidente, los hechos ocurrieron cuando la unidad de la ruta R16 Leona Vicario–Molas llegó al sitio y el sujeto intentó abordarla. Sin embargo, la conductora le negó el acceso al percatarse de que se encontraba en estado inconveniente.
Ante la negativa, el hombre habría reaccionado de manera agresiva y comenzó a lanzar piedras contra el autobús, hasta romper uno de los cristales del vehículo.
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Tras lo ocurrido, se solicitó la intervención de las autoridades, por lo que elementos de la Policía acudieron al lugar y detuvieron al presunto responsable.
La conductora no sufrió lesiones, aunque la unidad presentó daños materiales a consecuencia del ataque.