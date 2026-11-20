La oportuna intervención de una vecina y la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos permitieron rescatar con vida a un hombre de 61 años que quedó atrapado en su domicilio durante un incendio que se registró la madrugada de ayer en la colonia Los Reyes, ubicada en el oriente de Mérida.

El siniestro ocurrió en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 13 entre 40 y 42, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el fuego presuntamente comenzó por una veladora que permanecía encendida en un altar.

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Las llamas alcanzaron diversos materiales combustibles y se propagaron rápidamente entre las pertenencias acumuladas en el área, entre ellas ropa, muebles, electrodomésticos y otros objetos, lo que ocasionó una densa humareda que invadió el inmueble e impidió que el ocupante pudiera salir.

El incendio fue descubierto por una vecina que, al percatarse del fuego en el predio contiguo y escuchar los gritos de auxilio del hombre, solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

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A su llegada, los bomberos realizaron labores de búsqueda y rescate hasta localizar al hombre en una de las habitaciones, de donde fue extraído y puesto a salvo. Posteriormente, los elementos combatieron las llamas hasta sofocar el incendio y realizaron labores de enfriamiento para evitar que se reavivara o alcanzara viviendas cercanas.