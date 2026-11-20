Una fotografía del traslado de Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Solidaridad, comenzó a circular este viernes, luego de que fuera detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, por una investigación relacionada con presuntas irregularidades durante su administración. En la imagen se le observa acompañada por agentes de la Policía de Investigación.

La exfuncionaria fue detenida a las 19:47 horas del jueves en la colonia De la Unión Zapata, en la alcaldía Venustiano Carranza, mediante un operativo en el que participaron agentes de Quintana Roo con apoyo de autoridades federales.

Noticia Destacada Mara Lezama y Estefanía Mercado se pronuncian por detención de la exalcaldesa Lili Campos

Posteriormente, fue trasladada a Quintana Roo, donde llegó alrededor de las 6:00 horas de este viernes e ingresó al Centro de Reinserción Social de Cancún, debido a que el penal de Playa del Carmen no cuenta con un área destinada para mujeres.

La orden de aprehensión está relacionada con una investigación por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por presuntas irregularidades en contratos para el lavado de vehículos oficiales durante su gobierno, entre 2022 y 2024, cuyos pagos superaron los 62 millones de pesos.