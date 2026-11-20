Un aparatoso accidente de tránsito se registró en calles del fraccionamiento San Antonio Cinta, al norte de la capital yucateca, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente omitiera una señal de alto de disco y ocasionara una colisión contra otro vehículo.

A pesar de lo espectacular del impacto y de los severos daños materiales registrados, el saldo fue blanco en cuanto a la integridad física de los involucrados.

De acuerdo con datos recabados, el percance tuvo lugar en la intersección de la calle 29 con 26 de la citada zona residencial. Según el peritaje preliminar, el conductor de una camioneta marca GMC, línea Denali, transitaba por esa vialidad. Al llegar al cruce mencionado, no respetó el señalamiento de alto e intentó cruzar sin la debida precaución, invadiendo el carril con preferencia de paso.

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Esa maniobra ocasionó que se atravesara intempestivamente en el trayecto de una camioneta de la marca KIA, cuyo conductor no logró frenar a tiempo ni realizar alguna maniobra evasiva para evitar el impacto.

Dada la fuerza del choque, la unidad KIA llevó la peor parte y resultó con toda la sección delantera prácticamente destrozada, además de múltiples piezas desprendidas y esparcidas sobre la cinta asfáltica. Por su parte, la camioneta GMC Denali también presentó daños considerables en su carrocería.

Ante el estruendo de la colisión, vecinos del sector salieron de sus domicilios e hicieron el reporte a las autoridades policiacas a través del número de emergencias 9-1-1. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes se encargaron de delimitar el área y agilizar la circulación vehicular para prevenir un segundo accidente en el cruce.

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También se solicitó la presencia de técnicos en urgencias médicas para proporcionar los primeros auxilios a los ocupantes de ambas unidades. Los paramédicos confirmaron que ninguno presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Los involucrados solicitaron la intervención de las aseguradoras y llegaron a un acuerdo en el sitio para que el conductor señalado como responsable cubriera los daños materiales ocasionados y se procediera al retiro de los vehículos siniestrados.