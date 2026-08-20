Motociclista lesionado tras choque en el Malecón de Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó lesionado la noche de este miércoles tras verse involucrado en un accidente contra un automóvil particular sobre la avenida Malecón de la Caleta, en su cruce con la calle 62, en la colonia Playón de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un Nissan dorado con placas DHM-488-B de Campeche intentaba estacionarse frente a su domicilio cuando, aparentemente, no se percató de la proximidad de una motocicleta Yamaha blanca con matrícula 20GXP9.

Durante la maniobra, la motocicleta impactó el costado izquierdo del automóvil y, debido a la fuerza del golpe, salió proyectada hacia la banqueta, dejando al joven motociclista con dolor en el pecho.

Noticia Destacada Motociclista resulta herido tras impactarse contra un auto en la colonia Playón, Ciudad del Carmen

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar al lesionado, quien permaneció en la ambulancia mientras se esperaba la llegada de un familiar para dialogar con el conductor del vehículo.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para el pago de daños materiales y gastos médicos, ya que el automóvil presuntamente no contaba con seguro. El motociclista fue trasladado a una clínica particular en una camioneta para recibir atención médica.

Por su parte, el conductor del Nissan fue llevado a la comandancia municipal para la certificación correspondiente, luego de que surgieran señalamientos de que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. La autoridad competente determinará su situación legal.