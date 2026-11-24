Un accidente de tránsito se registró este martes en la colonia Miguel Alemán, en Mérida, luego de que el conductor de un automóvil Kia presuntamente no respetara una señal de alto y colisionara contra un Nissan Versa.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 27 con 22, donde, de acuerdo con los primeros datos, el conductor del Kia habría continuado su marcha sin detenerse, lo que ocasionó que impactara contra el otro vehículo.

Noticia Destacada Choque en la carretera Mérida-Progreso deja tres personas lesionadas

El choque dejó únicamente daños materiales en ambas unidades, sin que se reportaran personas lesionadas.