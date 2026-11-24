El recale de pequeñas cantidades de sargazo en las playas de Playa del Carmen comenzó a generar preocupación entre prestadores de servicios turísticos, quienes advierten que su presencia podría afectar la imagen del destino justo cuando se aproxima el periodo vacacional de invierno.

A través de un sondeo, trabajadores del sector turístico señalaron que es necesario que el gobierno municipal refuerce las labores de limpieza y mantenimiento de los litorales para conservarlos en buenas condiciones y evitar afectaciones a la llegada de visitantes.

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Juan Torres, vendedor de artesanías, consideró que las autoridades deben prestar especial atención a la imagen turística de Playa del Carmen, debido a que faltan pocos días para el inicio de las vacaciones de invierno. Señaló que el destino viene de atravesar una etapa complicada, por lo que ahora que comienza a recuperarse es importante reforzar las acciones para mantener las playas limpias.

Por su parte, Alejandro Mas, vendedor de paquetes turísticos, indicó que con el inicio de la llegada de visitantes extranjeros también debe priorizarse el mantenimiento de la infraestructura urbana y los espacios turísticos. Explicó que uno de los principales atractivos de Playa del Carmen son sus playas, por lo que consideró necesario garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas para recibir a los visitantes.

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En tanto, Marcos Díaz, mesero en la zona de playas, señaló que incluso los pequeños recales de sargazo generan incertidumbre entre los turistas, por lo que pidió a las autoridades municipales coordinar esfuerzos e invertir en brigadas de limpieza que permitan atender oportunamente la presencia de esta macroalga.

Los prestadores de servicios coincidieron en que mantener los litorales en óptimas condiciones es fundamental para brindar confianza a los visitantes y proteger la actividad turística, especialmente ante la proximidad de una de las temporadas vacacionales más importantes del año.