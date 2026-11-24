Un nuevo accidente de tránsito registrado sobre la carretera federal Mérida-Progreso dejó tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, luego de que dos automóviles colisionaran por alcance, presuntamente a consecuencia de un cambio de carril intempestivo.

El percance ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación y volvió a poner la atención sobre los riesgos en esta importante vía de comunicación.

El hecho ocurrió cuando un Volkswagen Jetta y un Chevrolet Beat transitaban de sur a norte, en dirección de Mérida hacia el puerto de Progreso. De acuerdo con las primeras versiones de testigos, el conductor del vehículo compacto habría intentado incorporarse repentinamente al carril por donde circulaba el Jetta, conducido por una mujer.

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La cercanía entre ambas unidades habría impedido que la conductora del Volkswagen frenara a tiempo o realizara alguna maniobra para evitar el impacto. La colisión proyectó al Chevrolet Beat fuera de su trayectoria, hasta dejarlo detenido sobre el carril central, lo que obligó a otros automovilistas a disminuir considerablemente la velocidad para evitar un segundo accidente.

Elementos policiales acudieron al lugar para abanderar la zona y controlar el tránsito, mientras paramédicos valoraron a los involucrados. La conductora del Jetta y su acompañante presentaron contusiones menores, sin lesiones que pusieran en riesgo sus vidas. El conductor del Beat manifestó fuertes dolores en distintas partes del cuerpo y recibió atención prehospitalaria.

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Peritos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades. La circulación se vio afectada durante las labores de atención y las actuaciones de las autoridades.

El nuevo percance ocurre apenas unos días después del trágico accidente registrado el jueves pasado en esa misma carretera, donde un choque múltiple cobró la vida de una estudiante y dejó varias personas lesionadas. La sucesión de hechos vuelve a colocar bajo la lupa las condiciones de seguridad en la Mérida-Progreso y la conducta de quienes utilizan esta vía, donde las maniobras imprudentes y la falta de distancia entre vehículos pueden tener consecuencias fatales.