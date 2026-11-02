Motociclista choca por alcance contra un automóvil en la colonia Francisco I. Madero

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este lunes en calles de la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen, luego de que el conductor de una motocicleta particular impactara por alcance contra un automóvil cuando ambas unidades circulaban sobre la avenida 10 de Julio, en su cruce con la calle 5 de Mayo.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el motociclista conducía una unidad de color blanco con negro y se desplazaba en dirección hacia el Reloj de las Tres Caras. Sin embargo, presuntamente no guardó la distancia de seguridad necesaria y terminó chocando contra la parte trasera de un automóvil Nissan Versa, color gris, que transitaba sobre la misma vialidad.

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Tras el impacto, ambos vehículos quedaron detenidos sobre el carril izquierdo de circulación, lo que ocasionó complicaciones momentáneas para los automovilistas que transitaban por este sector de la ciudad. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la situación quedó limitada a los daños materiales ocasionados a las unidades involucradas.

Minutos después, al sitio arribaron peritos de Tránsito, así como representantes de las compañías aseguradoras, quienes intervinieron para realizar las diligencias correspondientes y facilitar un acuerdo entre los conductores para la reparación de los daños.

Al sitio arribaron peritos de Tránsito, así como representantes de las aseguradoras. / Por Esto.

Una vez concluidas las actuaciones y alcanzado el acuerdo correspondiente, los vehículos fueron retirados del lugar, lo que permitió restablecer la circulación vehicular en la zona.

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