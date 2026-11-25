Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas durante un accidente entre motocicletas registrado la noche del martes en el municipio de Dzán, Yucatán.

El percance ocurrió minutos antes de las 18:00 horas, en la intersección de las calles 10, 29 y 31, cuando una joven que viajaba en motocicleta junto con su madre intentó realizar una maniobra de vuelta en U, luego de entregar un pedido.

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De acuerdo con los primeros reportes, la conductora no habría advertido la cercanía de otro motociclista que transitaba por la zona, lo que ocasionó la colisión. Tras el impacto, las dos mujeres cayeron sobre el pavimento y sufrieron lesiones de consideración.

La madre de la joven, quien viajaba como pasajera, recibió un fuerte golpe en la cabeza y falleció en el lugar. Según la información preliminar, ninguna de las dos mujeres portaba casco de protección.

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Paramédicos de la Cruz Roja, con base en Ticul, brindaron atención a la conductora y al otro motociclista, mientras que elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron el área.

Posteriormente, las autoridades quedaron a la espera del personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.