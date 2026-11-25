El incendio de un automóvil registrado la mañana de este miércoles sobre la avenida Francisco I. Madero, conocida como Ruta 4, en la Supermanzana 92, provocó la movilización de bomberos, personal de Protección Civil y elementos de Tránsito. El siniestro dejó como saldo únicamente daños materiales, luego de que la unidad fuera consumida por las llamas hasta quedar en pérdida total. No se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:40 de la mañana, cuando a través del número de emergencias 911 se reportó que un automóvil Peugeot, con placas de circulación de Quintana Roo, se encontraba incendiándose mientras transitaba sobre la mencionada avenida, en las inmediaciones del Colegio Valladolid. De acuerdo con los primeros datos, el conductor circulaba con normalidad cuando comenzó a salir humo de la zona del motor, por lo que decidió detenerse para revisar qué estaba ocurriendo.

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Al abrir el cofre descubrió que las llamas comenzaban a extenderse, situación que lo llevó a solicitar ayuda a las autoridades. Tras recibir el reporte, personal del complejo de seguridad C5 activó los protocolos de emergencia y movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y elementos de la Dirección de Tránsito. Mientras llegaban los cuerpos de rescate, el conductor y los demás ocupantes lograron ponerse a salvo, evitando que resultaran afectados por el fuego.

Minutos después, los bomberos comenzaron las maniobras para sofocar el incendio; sin embargo, las llamas avanzaron rápidamente y terminaron consumiendo prácticamente toda la unidad, por lo que fue considerada pérdida total.

El vehículo tuvo que ser retirado con apoyo de una grúa una vez que los bomberos controlaron el incendio / Especial

Durante las labores, personal de Protección Civil delimitó el área para evitar que peatones, vecinos y automovilistas se acercaran al vehículo y quedaran expuestos a algún riesgo.

Asimismo, elementos de Tránsito implementaron cierres parciales y desviaron la circulación hacia rutas alternas, lo que ocasionó afectaciones momentáneas al flujo vehicular en la zona.

Una vez controlada la emergencia y descartados mayores riesgos, el automóvil fue retirado del lugar con apoyo de una grúa, mientras que las primeras indagatorias apuntaron a un posible cortocircuito en el área del motor como causa del incendio.